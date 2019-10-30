"اللبؤة الشقراء": أشبالي يشرفني أن أكون رئيسة لكم

أصبحت زوجة الأوكراني ألكسندر موروزيوك، لاعب فريق "تشايكور ريزا سبور" التركي لكرة القدم، إيرينا، رئيسة لنادي "ليون" للهواة في مدينة لفوف، مسقط رأس "اللبؤة الشقراء".

وقال نادي ليون في بيان رسمي له: "نحن فخورون بأن إيرينا موروزيوك هي اللبؤة الوحيدة والأكثر سحرا في عائلتنا، لا نملك الحق في أن نكون بالمرتبة الثانية أو الثالثة مع مثل هذه الرئيسة، لذلك نحن نعدكم جميعا بأننا سنقاتل دائما من أجل الفوز فقط!".

بدورها كتبت إيرينا موروزيوك "تدوينة" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، قالت فيها: "أشبالي. يشرفني أن أكون رئيسة لنادي ليون لكرة القدم. لدينا أهداف كبيرة، المستقبل أمامنا".

يذكر أن إيرينا موروزيوك تشارك بانتظام في مسابقات مختلفة متعلقة بـ "التحديات" في كرة القدم، ولديها صفحة مثيرة على موقع "إنستغرام".

بينما دافع زوج إيرينا، نيكولاي موروزيوك، عن ألوان فريق دينامو كييف الأوكراني، والأن يلعب في صفوف فريق "تشايكور ريزا سبور" التركي.

المصدر: وكالات