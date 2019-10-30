إشارة المرور تورط أوباميانغ مع مشجع غاضب لأرسنال (فيديو)

تعرض المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لمضايقات من مشجع أرسنال الإنجليزي أثناء قيادة اللاعب سيارته في طريقه إلى المنزل بعد التعادل أمام كريستال بالاس 2-2 في بطولة الدوري.

وتوقف أحد المشجعين بجوار سيارة أوباميانغ الذي كان متوقفا من عند إشارة المرور الحمراء، قائلا: "ادفع ألفي جنيه في التذكرة الموسمية لأشاهد هذا الهراء!".

ولم يستجب نجم أرسنال لاستفزاز المشجع وظل داخل سيارته، قبل أن ينطلق مواصلا طريقه بعد أن تحولت الإشارة للون الأخضر.

Arsenal taraftarları, trafikte karşılaştıkları Aubameyang'ın etrafını sardı ve ona hakaretlerde bulundular. pic.twitter.com/IuaCwUEK75 — Hastalık Bu Futbol (@hastalikfutbol) October 30, 2019

إقرأ المزيد

ويسهل تمييز أوباميانغ بسهولة في شوارع لندن بسبب ألوان سيارته "لامبورغيني أفنتادور" البراقة والتي تبلغ قيمتها 240 ألف جنيه استرليني.

وعلى الرغم أن المهاجم البالغ 30 عاما، قد سجل 7 أهداف في 10 مباريات ضمن منافسات البريميرليغ، لكنه لم يسجل خلال مواجهة كريستال بالاس الذي قلب تأخره 2-0 إلى التعادل أمام "المدفعجية".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، متخلفا عن ليفربول المتصدر بفارق 12 نقطة.

المصدر: "تويتر"