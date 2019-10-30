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إشارة المرور تورط أوباميانغ مع مشجع غاضب لأرسنال (فيديو)

الرياضة

إشارة المرور تورط أوباميانغ مع مشجع غاضب لأرسنال (فيديو)
Globallookpress Elmar Kremser/SVEN SIMON
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تعرض المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لمضايقات من مشجع أرسنال الإنجليزي أثناء قيادة اللاعب سيارته في طريقه إلى المنزل بعد التعادل أمام كريستال بالاس 2-2 في بطولة الدوري.

وتوقف أحد المشجعين بجوار سيارة أوباميانغ الذي كان متوقفا من عند إشارة المرور الحمراء، قائلا: "ادفع ألفي جنيه في التذكرة الموسمية لأشاهد هذا الهراء!".

ولم يستجب نجم أرسنال لاستفزاز المشجع وظل داخل سيارته، قبل أن ينطلق مواصلا طريقه بعد أن تحولت الإشارة للون الأخضر.

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ويسهل تمييز أوباميانغ بسهولة في شوارع لندن بسبب ألوان سيارته "لامبورغيني أفنتادور" البراقة والتي تبلغ قيمتها 240 ألف جنيه استرليني.

وعلى الرغم أن المهاجم البالغ 30 عاما، قد سجل 7 أهداف في 10 مباريات ضمن منافسات البريميرليغ، لكنه لم يسجل خلال مواجهة كريستال بالاس الذي قلب تأخره 2-0 إلى التعادل أمام "المدفعجية".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، متخلفا عن ليفربول المتصدر بفارق 12 نقطة.

المصدر: "تويتر"

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