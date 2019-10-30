بالفيديو.. حكمة ترفع البطاقة الصفراء في وجه كاكا من أجل سيلفي

شهدت مباراة ودية شارك فيها أساطير منتخب البرازيل في مدينة حيفا موقفا طريفا أثناء سير المواجهة.

وفوجئ ريكاردو كاكا النجم السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني أثناء ركضه بالكرة، بحكمة المباراة توقف سيره، لتشهر بطاقة صفراء في وجهه من دون سبب، قبل أن تخرج هاتفها من جيبها لتلقط صورة تذكارية مع النجم البرازيلي، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N — Football HQ (@FootbaII_HQ) October 29, 2019

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وأعلن كاكا بطل العالم عام 2002 اعتزال كرة القدم عام 2017 بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين.

وفاز منتخب "راقصي السامبا" الذي ضم نجوم الكرة رونالدينيو، وريفالدو وروبرتو كارلوس، وبيبيتو، وكافو، على قدامى المنتخب الإسرائيلي بالمباراة 4-2، وكانت أهداف البرازيل من نصيب بيبيتو ورونالدينيو وكاكا وأموروزو.

المصدر: "تويتر"