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صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة غلوب سوكر

الرياضة

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة غلوب سوكر
Reuters Ashraf Mohammad Mohammad Alamra
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أعلن الحساب الرسمي لجائزة غلوب سوكر الشهيرة على "تويتر" قائمة المرشحين لتتويج أفضل لاعب في العالم 2019 إضافة إلى المدرب ووكيل الأعمال والمدير الرياضي واللاعبات والمواهب الشابة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة غلوب سوكر كلا من ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي). 

إلى جانب كل من محمد صلاح وساديو ماني وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك من ليفربول الإنجليزي.

ويحمل الدون رونالدو رقما قياسيا كأكثر من توج بالجائزة عبر تاريخها الذي بدأ عام 2011، بواقع خمس مرات، وحصل على آخر ثلاث نسخ 2018 و2017 و2016 إلى جانب نسختي 2014 و2011.

وتوج ميسي بالجائزة في عام 2015، وحصل عليها الفرنسي فرانك ريبيري في عام 2013 والكولومبي راداميل فالكاو في عام 2012.

ويتنافس ليفربول وأياكس أمستردام وليون على جائزة أفضل فريق في العام.

فيما تم ترشيح الألماني يورغن كلوب والهولندي إيريك تان هاج والجزائري جمال بلماضي والبرتغالي فيرناندو سانتوس والإيطالي ماسيلميانو أليغري لجائزة أفضل مدرب في العالم.

ويقام حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي يوم 29 ديسمبر المقبل.

المصدر: "تويتر"

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