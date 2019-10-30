نجم كرة سلة تركي يتهم إلهان عمر بالعمل لصالح أردوغان

هاجم نجم كرة السلة الأمريكي التركي أنيس كانتر لاعب بوسطن سيلتيكس، مواقف النائبة الديمقراطية إلهان عمر الرافضة لقرارات مجلس النواب الأميركي ضد تركيا.

ورفضت عمر النائبة الديمقراطية صومالية الأصل، التصويت ضد مشروع الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، كما عارضت العقوبات التي أقرها مجلس النواب بأغلبية ساحقة ضد تركيا، مما أدى لتعرضها لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

NBA's Enes Kanter calls out Ilhan Omar over Turkey sanctions vote https://t.co/uzSJ7JLTPRpic.twitter.com/2hmkRoXvpU — The Hill (@thehill) October 30, 2019

وقال كانتر المعارض لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تويتر": "يا لها من خيبة أمل وخجل، الديمقراطية الوحيدة التي لم تدعم مشروع القانون الذي يهدف إلى وقف قتل الأبرياء هي إلهان عمر، التي يبدو وكأنها على قائمة الرواتب من قبل الدكتاتور أردوغان، من الواضح أنها تعمل لصالحه، وليس من أجل الشعب الأميركي والديمقراطية".

What an absolute disappointment and shame that the only democrat who did NOT support the Turkish bill aiming to stop the killing of innocent people is @IlhanMN who seems like on #DictatorErdogan ‘s payroll working for his interests, but not for the American people and democracy! — Enes Kanter (@EnesKanter) October 30, 2019

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من جهتها، أصدرت النائبة عمر بيانا وضحت فيه موقفها قائلة: "أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية".

وأضافت: "يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسة، ويجب أن يشمل الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، والمذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد! لهذا السبب، أدليت بصوتي بالامتناع عن التصويت في الجلسة الأخيرة للقرار رقم 296".

وأصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا الثلاثاء يعترف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن تم إقراره بأغلبية 405 أصوات.

المصدر: thehill.com