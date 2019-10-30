أرقام تاريخية قبل مواجهة ليفربول وأرسنال.. وصلاح جاهز للمشاركة

يحل أرسنال ضيفا على ليفربول اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى ليفربول للاستفادة من عامل الأرض والجمهور لضمان بطاقة لتأهل إلى ربع النهائي، في حين يحاول أرسنال خطف بطاقة التأهل لتخفيف حالة الغضب التي يواجهها الفريق من قبل الجماهير عقب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

لم يتلقى ليفربول أي خسارة أمام أرسنال في آخر 9 مباريات متتالية 9 في جميع المسابقات.

لم يربح أرسنال على ليفربول في ملعب أنفيلد في آخر 7 مباريات على التوالي في جميع المسابقات.

لم يحافظ أرسنال على نظافة شباكه ضد ليفربول في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

تلقى أرسنال ما مجموعه 25 هدفا خلال المباريات الـ7 الأخيرة التي خاضها ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات الرسمية.

تمكن أرسنال من إقصاء ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في مناسبتين من آخر ثلاث مواجهات في هذه البطولة ، في موسم 2009-2010 (2-1) وموسم 2006-2007 (6-3).

خرج ليفربول من كأس رابطة الأندية الإنجليزية في آخر مناسبتين على التوالي على ملعب أنفيلد، (0-1) ضد ساوثهامبتون في موسم 2016-17، و (1-2) أمام تشيلسي الموسم الماضي.

لعب يورغن كلوب 13 مباراة ضد أرسنال في جميع المسابقات سواء مع ليفربول أو دورتموند، لكنه لم يخسر كمدرب مع ليفربول حتى الآن ، محققا 5 انتصارات وثلاث تعادلات.

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وأعلن "الريدز" جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في مواجهة فريقه ضد أرسنال.

وقال بيب لايندرز المدرب المساعد في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح بحالة جيدة، فقط شعر ببعض الآلام في الكاحل، لكنه جيد".

وكان صلاح قد غادر مباراة ليفربول ضد توتنهام الأحد الماضي قبل صافرة النهاية بعدما تعرض لإصابة في الكاحل قبل دقائق على النهاية.

المصدر: وكالات