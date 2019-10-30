بالفيديو.. مانشستر سيتي أبرز المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 3-1 الثلاثاء في دور الستة عشر.

واصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين، علما بأن لقب الموسم الماضي أتى ضمن ثلاثية تاريخية في كرة القدم الإنجليزية، شملت أيضا لقبي الدوري الممتاز (للموسم الثاني تواليا أيضا) والكأس المحلية.

وسجل المدافع نيكولاس أوتامندي الهدف الأول في الدقيقة 20 وأضاف مواطنه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفا ثان في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 56.

ورد ساوثهامبتون الاعتبار عبر جاك ستيفنز الذي تابع بالرأس ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى 75.

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وكان ليستر سيتي وإيفرتون الأبرز ضمن مرافقي مانشستر إلى ربع النهائي.

ونجح ليستر سيتي في العبور إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه بورتون ألبيون(درجة ثالثة) 3-1.

وحسم إيفرتون، القطب الثاني لمدينة ليفربول، لقاءه مع ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة.

وتستكمل مباريات دور الـ16 الأربعاء بثلاثة مواعيد تجمع بين أندية الدوري الممتاز، أبرزها بين متصدر الترتيب ليفربول وضيفه أرسنال، ثم أستون فيلا وضيفه ولفرهامبتون، وتشلسي وضيفه مانشستر يونايتد، وتقام قرعة الدور ربع النهائي الخميس.

المصدر: "أ ف ب"