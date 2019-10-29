أتلتيكو مدريد يفوت فرصة اعتلاء صدارة الليغا

خرج فريق أتلتيكو مدريد بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة الـ 11 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" التسجيل عبر مهاجمه ألفارو موراتا، في الدقيقة 70.

ورد المهاجم لوكاس بيريز مارتينيز بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة.

واكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع رصيده بها إلى 20 نقطة، وبقي في مركز الوصافة، حتى الآن، مفوتا فرصة الارتقاء إلى صدارة الليغا.

بينما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثالث عشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT