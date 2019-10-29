نجوم الكرة المصرية يوجهون رسالة خاصة لمحمود (فيديو)

حرص العديد من لاعبي الكرة المصرية على توجيه رسالة تحفيزيه للاعب الأهلي، محمد محمود، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من سنة واحدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Eleven 11" التي تتولي إدارة فريق الجونة، مقطع فيديو ظهر خلاله العديد من لاعبي الكرة المصرية مثل، حسام غالي، حازم إمام، وليد سليمان، أحمد فتحي، صلاح محسن، صالح جمعة، أكرم توفيق، سعد سمير، عمر رضوان، مروان محسن، أحمد الشيخ، وأحمد حمدي.

كما تمني اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، الذي سبق وتدرب اللاعب تحت قيادته قبل انتقاله للأهلي التماثل للشفاء سريعا، بقوله: "الألم الذي تشعره به اليوم سيكون القوة التي تشعره بها غدا".

وتعرض محمد محمود للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الأهلي بعد أن تعافى مؤخرا من نفس الإصابة، في يناير الماضي.

وخضع اللاعب لعملية جراحية بنجاح، صباح اليوم الثلاثاء، في أحد مستشفيات ألمانيا على أن يغادره، يوم الجمعة القادم، ويواصل المرحلة الأولى من تأهيله حتى عودته إلى القاهرة، في 20 نوفمبر المقبل.

المصدر: "cairo24.com"