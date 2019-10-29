انسحاب أوساكا من البطولة الختامية للتنس بسبب الإصابة

انسحبت نعومي أوساكا من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تستضيفها شينتشين الصينية، وأعلن منظمو البطولة الثلاثاء، أن الانسحاب كان بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وكان من المقرر أن تتقابل اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة عالميا مع الأسترالية آشلي بارتي في وقت لاحق اليوم، لتحل الهولندية كيكي بيرتنز مكانها الآن في البطولة.

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وقالت أوساكا:"أشعر بخيبة أمل لانسحابي من البطولة الختامية، كانت الأجواء رائعة في شينتشين وهي أكبر بطولة ينظمها اتحاد المحترفات خلال العام، لم أكن أرغب في إنهاء البطولة والموسم بهذه الطريقة".

وفازت أوساكا بمباراتها الأولى في البطولة أمام التشيكية بترا كفيتوفا بنتيجة 7-6 و4-6 و6-4 الأحد.