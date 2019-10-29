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بعد الهزيمة التاريخية بـ9 أهداف.. مبادرة من لاعبي ساوثهامبتون لإرضاء جماهيرهم

الرياضة

بعد الهزيمة التاريخية بـ9 أهداف.. مبادرة من لاعبي ساوثهامبتون لإرضاء جماهيرهم
Reuters MATTHEW CHILDS
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تبرع لاعبو ساوثهامبتون الإنجليزي وأعضاء الجهاز الفني بأجر يوم واحد لصالح المؤسسة الخيرية التابعة للنادي، وذلك عقب الهزيمة التاريخية التي تعرضوا لها أمام ليستر سيتي 9-0 الجمعة.

وحاول الجهاز الفني واللاعبون امتصاص غضب الجماهير بعد أن مني الفريق بالهزيمة الأكبر خارج الديار في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، وذلك في الجولة العاشرة من عمر الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "سانت ميريز".

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وأكد النادي خلال بيان رسمي أنه يسعى لمحاولة إصلاح الأمور مع الجماهير، وكأول خطوة، قررت المجموعة التبرع بأجرها يوم مواجهة ليستر لصالح مؤسسة النادي، كما شدد البيان على أن اللاعبين والجهاز الفني سيضعون كل طاقتهم في المباريات القادمة، وعدم السماح بتكرار مثل هذا الشيء مرة أخرى.

وكانت صحيفة "تيلغراف البريطانية، قد أكدت في تقرير لها أن إدارة "القديسين" لا تفكر بطرد المدرب رالف هاسنهوتل، بل تعتزم عقد اجتماع مع المدير الفني النمساوي ووضع قائمة للاعبين المرشحين لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المصدر: وكالات

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