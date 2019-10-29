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رونالدينو يثير سخط الجماهير العربية بصورة

الرياضة

رونالدينو يثير سخط الجماهير العربية بصورة
Reuters JOSE CABEZAS
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أثار البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق غضب الجماهير العربية، بنشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تعليق "مرحبا" باللغة العبرية.

وطالت صورة نجم منتخب "السليساو" إلى جانب تعليقه وإرفاقها بعلم إسرائيل، انتقادات غاضبة من الجماهير العربية، وأثارت صورته نشر الجماهير العربية صور المدن الفلسطينية وعلم فلسطين وتعليقات الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد بعض محبيه أن مسألة حبهم لأسطورة برشلونة السابق انتهت بعد نشر صورته في أراضي الكيان الصهيوني، وأشار بعض متابعيه إلى إلغاء متابعتهم لصفحة الدولي البرازيلي السابق.

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وكان قد وصل النجم البرازيلي على متن طائرته الشخصية الاثنين وذلك للمشاركة في مباراة السلام المقامة مساء اليوم الثلاثاء، وتجمع قدامى منتخب إسرائيل وقدامى منتخب البرازيل أمثال كاكا ورونالدينو وآخرين.

المصدر: "تويتر"

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