التونسي الخزري يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

دخل التونسي وهبي الخزري تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم من أوسع أبوابه، بعد أن سجل هدفا لفريقه سانت إيتيان في شباك أميان (2-2)، أمس ألأحد ضمن منافسات الجولة 11 لدوري "الليغ1".

وأصبح وهبي الخزري أول لاعب تونسي يسجل 50 هدفا في تاريخ الدوري الفرنسي، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وانضم النجم التونسي إلى صفوف فريق سانت إيتيان، صيف عام 2018، قادما من سندرلاند الإنجليزي، ونجح في تسجيل 13 هدفا خلال الموسم وصنع 6 أهداف أخرى.

ودافع وهبي الخزري عن ألوان عدد من الأندية الفرنسية، إذ لعب لفريق باستيا في الفترة ما بين عامي (2009 و2014)، وانتقل إلى صفوف بوردو وظل في صفوفه حتى عام 2016، ومن ثم لعب لفريق رين في الموسم (2017-2018) على سبيل الإعارة من نادي سندرلاند الإنجليزي.

المصدر: وكالات