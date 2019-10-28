بالفيديو.. عندما يظن الحارس نفسه مدافعا وتضيع الشباك
شهدت مباراة في الدوري الياباني للدرجة الثانية بكرة القدم، خلال مواجهة مونتيديو ياماغاتا، وضيفه إهيمه إف سي، موقفا محرجا لحارس مرمى الضيوف.
وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، غادر حارس المرمى ماساهيرو أوكاموتو منطقة الجزاء، وكأنه لاعب وسط صريح أو ارتكاز دفاعي وليس حارس مرمى يحمي شباك المرمى من الأهداف.
وفي الدقيقة الحادية والستين، استغل شان ناكامورا مهاجم ياماغاتا اللحظة على الفور، وسدد كرة من منتصف الملعب لاقت طريقها مباشرة داخل الشباك وسط لهاث الحارس الذي لم تسعفه الثواني للعودة خلفا.
🎦 ゴール動画— Ｊリーグ (@J_League) 27 октября 2019 г.
🏆 明治安田生命Ｊ２リーグ 第38節
🆚 山形vs愛媛
🔢 3-0
⌚️ 62分
⚽️ 坂元 達裕（山形）#Ｊリーグ#山形対愛媛
その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQppic.twitter.com/Z3Qc9w7wuv
وبعد أقل من دقيقتين لم يتعلم الحارس البالغ 36 عاما من درس الهدف الثاني للفريق المنافس ليعود ويكرر الخطأ نفسه، عندها وجد المهاجم تاتسوهيرو ساكاموتو الطريق سالكا لتسديدته ليوقع على الهدف الثالث لفريقه.
🎦 ゴール動画— Ｊリーグ (@J_League) 27 октября 2019 г.
🏆 明治安田生命Ｊ２リーグ 第38節
🆚 山形vs愛媛
🔢 2-0
⌚️ 61分
⚽️ 中村 駿（山形）#Ｊリーグ#山形対愛媛
その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQppic.twitter.com/v1qJxvRJsN
بذلك فاز ياماغاتا على إهيمه بثلاثية نظيفة ليعزز مركزه في وصافة الدوري فيما يقبع إهيمه في المركز 16.
المصدر: "تويتر"