بالفيديو.. عندما يظن الحارس نفسه مدافعا وتضيع الشباك

شهدت مباراة في الدوري الياباني للدرجة الثانية بكرة القدم، خلال مواجهة مونتيديو ياماغاتا، وضيفه إهيمه إف سي، موقفا محرجا لحارس مرمى الضيوف.

وبعد تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، غادر حارس المرمى ماساهيرو أوكاموتو منطقة الجزاء، وكأنه لاعب وسط صريح أو ارتكاز دفاعي وليس حارس مرمى يحمي شباك المرمى من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والستين، استغل شان ناكامورا مهاجم ياماغاتا اللحظة على الفور، وسدد كرة من منتصف الملعب لاقت طريقها مباشرة داخل الشباك وسط لهاث الحارس الذي لم تسعفه الثواني للعودة خلفا.

وبعد أقل من دقيقتين لم يتعلم الحارس البالغ 36 عاما من درس الهدف الثاني للفريق المنافس ليعود ويكرر الخطأ نفسه، عندها وجد المهاجم تاتسوهيرو ساكاموتو الطريق سالكا لتسديدته ليوقع على الهدف الثالث لفريقه.

بذلك فاز ياماغاتا على إهيمه بثلاثية نظيفة ليعزز مركزه في وصافة الدوري فيما يقبع إهيمه في المركز 16.

المصدر: "تويتر"