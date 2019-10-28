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مدرب "الشياطين الحمر" يكشف موعد عودة بوغبا للفريق

الرياضة

مدرب
Globallookpress Darren Staples via www.imago-ima
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رجح النروجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعب وسط فريقه الفرنسي بول بوغبا المصاب في كاحله، لن يعود إلى الملاعب قبل ديسمبر المقبل.

وجاء هذا في تصريحات صحفية تبعت مواجهة الفريق الأخيرة مساء الأحد أمام نوريتش سيتي، وأكد خلالها أن عودة اللاعب لن تكون قبل نهاية العام الجاري.

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وقال: "إنه غائب منذ فترة، هو بحاجة إلى الوقت للتعافي تماما من الإصابة، وبالتالي لا تتوقعوا أنه سيعود إلى الملاعب لخوض المباراة ضد شيفيلد يونايتد (في 24 نوفمبر المقبل) عقب فترة التوقف الدولي، ولكن على الأرجح في ديسمبر".

وتعرض بوغبا لإصابة في الكاحل في يوليو الماضي أمام ساوثهامبتون في الدوري، وغاب عن صفوف مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر الماضي وعن المنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا 4-1 وأندورا 3-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

المصدر: "أ ف ب"

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