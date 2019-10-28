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مشهد مؤلم يفقد لاعبا أسنانه الأمامية إثر التحام هوائي (فيديو)

الرياضة

مشهد مؤلم يفقد لاعبا أسنانه الأمامية إثر التحام هوائي (فيديو)
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تسبب التحام مهاجم آيندهوفن مع لاعب وسط فريق ألكمار بفقدان الأخير أسنانه الأمامية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد برسم الجولة 11 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

في إحدى لقطات المباراة دخل بانتيليس هاتزيدياكوس لاعب أصحاب الأرض في كرة مشتركة مع كونستانتينوس ميتروغلو مهاجم آيندهوفن الضيف في الهواء، لكن الأخير رفع مرفقيه عاليا ليصطدم بوجه هاتزيدياكوس مما أدى لخسارته زوج أسنانه الأمامية.

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ورغم الألم استمر اللاعب بالابتسام قبل أن يخرج من المباراة ، ليتم تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت أبرزها طرفا ، "لا تقلق.. لقد اكتسبت ابتسامة ساحرة الآن".  

واستغل ألكمار النقص العددي في صفوف مضيفه آيندهوفن، وانتزع فوزا ساحقا برباعية نظيفة.

وعمق ألكمار جراح آيندهوفن الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة، وتجمد رصيده عند 23 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف ألكمار.

المصدر: "تويتر"

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