بالفيديو.. قائد أرسنال يثير سخط جماهير فريقه

تعرض النجم السويسري غرانيت تشاكا قائد أرسنال أثناء استبداله لهجوم من الجماهير خلال مواجهة فريقه وكريستال بالاس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسخر أنصار الفريق المحلي من قرار المدير الفني أوناي إيمري بالتخلي عن السويسري في الدقيقة 61، قبل أن تتعالى الصيحات ضد تشاكا، وهو في طريقه لمغاردة ملعب المباراة.

لكن قائد أرسنال أشار للمشجعين بأنه لا يسمع هتافاتهم، قبل أن يقوم بخلع قميصه بامتعاض، ثم يقتحم النفق المؤدي إلى غرف الملابس، دون العودة لدكة البدلاء.

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وأثارت رد فعل تشاكا الذي تم اختياره مؤخرا لحمل شارة قيادة "المدفعجية" من قبل المدرب إيمري، سخط الجماهير.

وكان الفريق اللندني قد فرط بتقدمه بهدفين ليتعادل 2-2، على أرضه ليستقر في المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما جاء كريستال بالاس خلفه بفارق نقطة واحدة.

المصدر: "تويتر"