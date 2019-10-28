شاهد.. مبابي يشبع شهيته التهديفية ويقود سان جيرمان للتحليق في الصدارة

لقن باريس سان جرمان المتصدر غريمه التقليدي مرسيليا درسا، بسحقه برباعية نظيفة الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشبع مهاجم النادي الباريسي كيليان مبابي شهيته التهديفية منذ عودته من إصابة أبعدته ستة أسابيع عن الملاعب، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 32 و44.

كما تألق الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي، بتسجيله هدفين أيضا عند الدقيقة 10 و26، علما بأنه هز الشباك للمباراة الخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

وابتعد سان جيرمان بفارق 8 نقاط عن نانت منافسه المباشر بعد خسارة الأخير على أرضه أمام موناكو 0-1 الجمعة.

المصدر: وكالات