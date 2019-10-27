هاميلتون يتوج بطلا لسباق جائزة المكسيك للفورمولا 1

فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس.

وعزز الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم ورقم 83 في مسيرته صدارته لبطولة العالم إلى 74 نقطة، مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر ثلاثة سباقات.

HAMILTON WINS IN MEXICO!



Vettel chases him home, with Bottas in third keeping the drivers' championship alive for another race#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/jOWX0UxsZ9 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

وكان هاميلتون بحاجة للحصول على 14 نقطة أكثر من زميله في مرسيدس، فالتيري بوتاس ليحسم اللقب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بالمكسيك لكنه تفوق عليه بعشر نقاط عقب احتلال السائق الفنلندي المركز الثالث.

وأنهى الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري السباق في المركز الثاني فيما جاء زميله شارل لوكلير، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة في السباق، رابعا.

RACE CLASSIFICATION



How they crossed the line at Autodromo Hermanos Rodriquez#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/3ekrhmTwyu — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

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المصدر: رويترز