هاميلتون يتوج بطلا لسباق جائزة المكسيك للفورمولا 1
فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس.
وعزز الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم ورقم 83 في مسيرته صدارته لبطولة العالم إلى 74 نقطة، مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر ثلاثة سباقات.
HAMILTON WINS IN MEXICO!— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
Vettel chases him home, with Bottas in third keeping the drivers' championship alive for another race#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/jOWX0UxsZ9
وكان هاميلتون بحاجة للحصول على 14 نقطة أكثر من زميله في مرسيدس، فالتيري بوتاس ليحسم اللقب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بالمكسيك لكنه تفوق عليه بعشر نقاط عقب احتلال السائق الفنلندي المركز الثالث.
"Still I Rise"— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
How about THAT for a podium entrance!#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/9u7QaeOveP
وأنهى الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري السباق في المركز الثاني فيما جاء زميله شارل لوكلير، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة في السباق، رابعا.
RACE CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 27, 2019
How they crossed the line at Autodromo Hermanos Rodriquez#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/3ekrhmTwyu
المصدر: رويترز