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هاميلتون يتوج بطلا لسباق جائزة المكسيك للفورمولا 1

الرياضة

هاميلتون يتوج بطلا لسباق جائزة المكسيك للفورمولا 1
Globallookpress HOCH ZWEI
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فاز البريطاني لويس هاميلتون بسباق جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد، لكنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل في تكساس ليحصد لقبه السادس.

وعزز الفوز العاشر للسائق البريطاني هذا الموسم ورقم 83 في مسيرته صدارته لبطولة العالم إلى 74 نقطة، مع تبقي 78 نقطة بحد أقصى في آخر ثلاثة سباقات.

وكان هاميلتون بحاجة للحصول على 14 نقطة أكثر من زميله في مرسيدس، فالتيري بوتاس ليحسم اللقب في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بالمكسيك لكنه تفوق عليه بعشر نقاط عقب احتلال السائق الفنلندي المركز الثالث.

وأنهى الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري السباق في المركز الثاني فيما جاء زميله شارل لوكلير، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وحقق أسرع لفة في السباق، رابعا.

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المصدر: رويترز

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