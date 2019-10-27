فيدرر يتوج بلقبه العاشر في بطولة بازل السويسرية (فيديو)

أحرز المصنف ثالثا عالميا السويسري روجر فيدرر للمرة العاشرة لقب بطولة بازل في كرة المضرب المقامة في مسقط رأسه، بفوزه اليوم في النهائي على الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 6-2 و6-2.

Phenomenal from Roger 🇨🇭



The moment @rogerfederer secured his 10th trophy in Basel & 103rd title of his career.



🎥: @TennisTV | #SwissIndoorsBaselpic.twitter.com/moVk2M6jZF — ATP Tour (@atptour) October 27, 2019

ورفع المخضرم السويسري البالغ من العمر 38 عاما، رصيده من الألقاب هذا العام إلى أربعة، بإضافة لقب بطولة مدينته إلى ألقاب دبي وميامي الأمريكية وهاله الألمانية.

ROGER RULES IN BASEL 🇨🇭@rogerfederer is the #SwissIndoorsBasel champion for the 10th time. pic.twitter.com/iS39I2Yiw0 — ATP Tour (@atptour) October 27, 2019

وهذا اللقب، هو الـ103 في مسيرة فيدرر الاحترافية التي تتضمن 20 لقبا في البطولات الكبرى (رقم قياسي)، وأصبح على بعد ستة ألقاب فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأمريكي جيمي كونورز (109).

Back in 1993 age 12, @rogerfederer was one of these ball kids.



Now, he has just won his 10th #SwissIndoorsBasel title.



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/gecpIWvoqc — ATP Tour (@atptour) October 27, 2019

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ولم يواجه فيدرر صعوبة في إنهاء المباراة لصالحه في ساعة وتسع دقائق، بعدما كسر إرسال الأسترالي (20 عاما ومصنف 28 عالميا) مرتين في كل من المجموعتين، ليفوز عليه في أول مواجهة مباشرة بينهما.

واحتفظ فيدرر بذلك بلقب البطولة للعام الثالث تواليا، وحرم دي مينور من إضافة لقب رابع إلى سجله الاحترافي، بعدما أحرز ألقاب بطولات سيدني الأسترالية وأتلانتا الأمريكية وجوهاي الصينية، وكلها خلال العام الجاري.

المصدر: أ ف ب