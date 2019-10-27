سبارتاك يقسو على لوكوموتيف في ديربي موسكو (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على مضيفه لوكوموتيف بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نجم الضيوف، الأرجنتيني إزكويل بونسي باب التسجيل في الدقيقة 57، قبل أن يعزز السويدي جوردان لارسون فوز سبارتاك بهدفين في الدقيقتين 79 و81.

وهذا الانتصار الأول لسبارتاك تحت قيادة مدربه الألماني، دومينيكو تيديسكو، الذي تولى قيادة الجهاز الفني للفريق في الـ14 من أكتوبر الجاري.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 29 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

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وفي ديربي ثان في العاصمة الروسية، تغلب دينامو على مضيفه تسيسكا بهدف دون رد، سجله الكاميروني كلينتون موا نجي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليرفع دينامو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ13، فيما توقف رصيد تسيسكا عند 26 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: rsport.ria.ru