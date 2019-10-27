تطمينات بعدم تعارض مونديال الأندية مع أمم إفريقيا 2021

وعد المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدم تعارض مواعيد مونديال الأندية بشكله الجديد الموسع في الصين خلال صيف 2021 مع كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبوريدة إنه نقل وجهة نظر الكرة الإفريقية خلال اجتماعات كونغرس "الفيفا" في الصين، مؤكدا أن لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي ستضع جدول المنافسات مع مراعاة "الكان" ومنح اللاعبين راحة كافية لخوض البطولة ومونديال الأندية.

وأشار إلى أن النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيعود بالنفع المادي على الكرة الإفريقية.

هاني أبوريدة: كأس العالم للأندية لن يتعارض مع بطولة أمم إفريقيا https://t.co/NMtGIX8J82 — القاهرة 24 (@cairo24_) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

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وسبق لفريق مصري وحيد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وهوالأهلي، حيث ظهر في البطولة 5 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكان أفضل إنجاز له الحصول على المركز الثالث عام 2006.

وقد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي الخميس أن الصين ستستضيف مونديال الأندية بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو 2021.

المصدر: وكالات