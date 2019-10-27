 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل اليد اليمنى للبغدادي قرب جرابلس في عملية مشتركة لـ "قسد" والمخابرات الأمريكية

غرناطة يخطف صدارة "الليغا" مستغلا تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد (فيديو)

الرياضة

غرناطة يخطف صدارة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlzm

صعد غرناطة إلى صدارة الدوري الإسباني بتغلبه اليوم الأحد، على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من "الليغا".

ويدين غرناطة بالفضل بالفوز للاعبه ألفارو فاديلو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
أتلتيكو مدريد ينقض على وصافة الدوري الإسباني (فيديو)
أتلتيكو مدريد ينقض على وصافة الدوري الإسباني (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع غرناطة رصيده إلى 20 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري، متجاوزا كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد (19 نقطة لكل منها)، وريال مدريد صاحب المركز الخامس بـ18 نقطة.

وأنجز غرناطة مهمته مستغلا تأجيل مباراة الكلاسيكو الإسباني والتي كانت مقررة أمس السبت، إلى 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا