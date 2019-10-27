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بيريز يتفق مع رونالدو على شغل منصب جديد في ريال مدريد

الرياضة

بيريز يتفق مع رونالدو على شغل منصب جديد في ريال مدريد
AFP Sergio Perez
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ذكرت شبكة دياريو جول الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق لإعادة كريستيانو رونالدو من جديد إلى المرينغي.

وقدم بيريز لرونالدو عرضا بربط اسم كريستيانو بريال مدريد حتى بعد إعلانه الاعتزال عن كرة القدم بشكل رسمي ليتقلد منصب سفير ريال مدريد، ويرى بيريز أن المنصب سيكون له تأثير إيجابي على النواحي التسويقية.

ولا يخطط  اللاعب البالغ 34 عاما الاعتزال بل للبقاء مع يوفنتوس لفترة، إذ يرتبط مع نادي السيدة العجوز بعقد يصل لخط النهاية في 2021 و يتفاوض حاليا مع الإدارة من أجل وضع القلم على عقد جديد.

و لا يريد كريستيانو الرحيل عن اليوفي قبل الفوز بلقب أوروبي، ويرغب الدون بإنهاء مسيرته في إنجلترا حيث انطلق في مشوار الدوريات الكبرى رفقة مانشستر يونايتد.

ولم يوافق صاروخ ماديرا حتى اللحظة على عرض بيريز لكنه وعد أن يكون ريال مدريد خياره الأول  عندما يحين الوقت للحديث بمجرد أن يعلق حذاءه.

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ومن أبرز إنجازات رونالدو مع ريال مدريد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات والفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، وحقق برفقة النادي لقب الدوري الإسباني مرتين والفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا في مناسبتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين أيضا.

المصدر: diariogol.com

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