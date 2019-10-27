لا يبدو أن مدرب يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري سيوقف نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن تسديد الركلات الحرة رغم سجل المهاجم البرتغالي السيء مع فريق السيدة العجوز.

ورصدت شبكة ESPN الإخبارية الإحصائية السلبية التي تتعلق بنسبة تهديف رونالدو من الركلات الثابتة مع اليوفي.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته، الأحد، إن رونالدو قام بتنفيذ 29 ركلة ثابتة مع يوفنتوس، ولكنه فشل في تسجيل أي أهدف من تلك الركلات.

وأشارت إلى 20 من تلك الركلات ارتطمت بالحائط البشري من الأندية المنافسة، في حين تصدى حراس المرمى لـ7 ركلات، وخرجت الكرة في ركلتين بعيدا عن المرمى.

Cristiano Ronaldo has missed all of his free kicks for Juventus. pic.twitter.com/w7yN1Rwugb — ESPN FC (@ESPNFC) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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وأثار الدون البرتغالي موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إهداره لمحاولتين أخريين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي ضد لوكوموتيف موسكو، خاصة وأن الفريق لديه اثنين من المتخصصين في الركلات الثابتة وهما باولو ديبالا وميرالم بيانيتش.

ولا يولي المدرب ساري الاهتمام لمشكلة التهديف لدى اللاعب البالغ 34 عاما من الركلات الحرة، عندما سئل عنها خلال المؤتمر الصحفي الجمعة بقوله: "الركلات الحرة؟ لدينا خيارين في الملعب بيانيتش ورونالدو، لذا يتعين عليهما أن يقرروا فيما بينهما من سينفذ الركلة".

ولعب كريستيانو رونالدو 53 مباراة مع يوفنتوس، أحرز خلالها 33 هدفا، وصنع 11 هدفا آخر، كما أنه كسر أخيرا حاجز الـ700 هدف في مشواره الكروي.

المصدر: espn.com