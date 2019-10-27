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بالفيديو.. حارس مرمى غاضب يتسبب بإصابة غير قانونية

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى غاضب يتسبب بإصابة غير قانونية
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شهدت مباراة هانوفر وكارلسروه في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم حادثة غريبة من نوعها، عندما حاول حارس هانوفر ضرب الكرة، ولكنه ضرب خصمه عن طريق الخطأ.

وأراد الحارس رون روبرت تسيلر التعبير عن غضبه بعد أن اهتزت شباك أثناء مواجهة كارلسروه لكنه بدلا من ضرب الكرة بيده ضرب صاحب الهدف أثناء انطلاقه للاحتفال في منطقة حساسة بطريقة مؤلمة عن طريق الخطأ.

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ورغم أن الضربة كانت غير مقصودة، إلا أن حكم اللقاء لم يتردد في إخراجه من الملعب بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للحارس الذي سبق له الفوز بكأس العالم مع ألمانيا عام 2014، وكان حارسا لفريقي شتوتغارت وليستر سيتي سابقا.

المباراة انتهت بالتعادل 3-3 بين الفريقين، وسجل فريق كارلسروه هدف التعادل في الدقيقة 95.

المصدر: eurosport.ru

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