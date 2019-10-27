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ماركيز بطل العالم للدراجات النارية يحرز لقب سباق أستراليا

الرياضة

ماركيز بطل العالم للدراجات النارية يحرز لقب سباق أستراليا
Globallookpress Panoramic
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حقق الإسباني مارك ماركيز بطل العالم للدراجات النارية لقب جائزة أستراليا الكبرى الأحد بعد أن انتهى سباق مواطنه مافريك فينياليس الذي انطلق من المقدمة بحادث في اللفة الأخيرة.

وأنهى ماركيز، الذي حقق لقبه السادس في بطولة العالم والرابع على التوالي في تايلاند قبل ثلاثة أسابيع السباق متقدما على البريطاني كال كراتشلو صاحب المركز الثاني بينما احتل الأسترالي جاك ميلر المركز الثالث.

وجاء المتسابق الإيطالي الكبير فالنتينو روسي في المركز الثامن مع فريق ياماها بعدما تأهل في المركز الرابع في سباقه رقم 400.

وفي بداية مثيرة للسباق، سقط دانيلو بتروتشي بعد احتكاكه بدراجة ماركيز في اللفة الأولى ليتسبب أيضا في خروج الفرنسي فابيو كوارتارارو متسابق دوكاتي من السباق.

المصدر: رويترز

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