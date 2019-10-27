شاهد.. هدف جنوى العالمي في الكالتشيو من ركلة "مقصية" رائعة

نجح كريستيان كوامي، لاعب منتخب ساحل العاج وفريق جنوى، في هز شباك مضيفه بريشيا بهدف عالمي السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستغل كوامي كرة عرضية متقنة وصلت إليه، ليحولها بمقصيته ويودعها الشباك فيما لم يحرك حارس بريشا ساكنا، ليهدي فريقه هدف التقدم الثاني عند الدقيقة الـ75.

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وأشعل كوامي بهدفه مدرجات جماهير جنوى، بعد أن قلبوا تأخرهم بهدف سجله ساندرو تونالي لاعب بريشيا، ليفوز جنوى 3-1، في نهاية المباراة.

بهذا الفوز تقدم جنوى على حساب بريشيا بفارق نقطة واحدة في المركز الـ17 من الكالتشيو.

المصدر: vk.com