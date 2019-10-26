 
مباشر

أتلتيكو مدريد ينقض على وصافة الدوري الإسباني (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد ينقض على وصافة الدوري الإسباني (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mluz

كسر أتلتيكو مدريد سلسلة تعادلاته وحقق فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي أتلتيكو كل من ساؤول نيغويز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64 على الترتيب.

إقرأ المزيد
ليغانيس يحقق فوزه الأول في
ليغانيس يحقق فوزه الأول في "الليغا" على حساب ريال مايوركا (فيديو)

وبهذا الفوز، استعاد الفريق المدريدي نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية في"الليغا"، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مع أفضلية الفريق الكتالوني بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد بيلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا