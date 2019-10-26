أتلتيكو مدريد ينقض على وصافة الدوري الإسباني (فيديو)

كسر أتلتيكو مدريد سلسلة تعادلاته وحقق فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي أتلتيكو كل من ساؤول نيغويز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، استعاد الفريق المدريدي نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية في"الليغا"، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مع أفضلية الفريق الكتالوني بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد بيلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

المصدر: sportbox.ru