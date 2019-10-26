توجت الروسية ماريا لاسيتسكيني بجائزة أفضل رياضية بألعاب القوى في أوروبا 2019، وذلك في حفل خاص (Golden Tracks) أقامه الاتحاد الأوروبي لأم الألعاب في العاصمة الإستونية تالين اليوم.

Women's European Athlete of the Year: Mariya Lasitskene!



Lasitskene regained her European indoor high jump title and became the first high jumper in history to win three successive world titles in Doha.#GoldenTrackspic.twitter.com/DTNvK07zFV — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2019

وتألقت لاسيتسكيني البالغة 26 عاما بشكل لافت هذا العام، بإحرازها ذهبية مسابقة الوثب العالي للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في شهر سبتمبر الماضي، لتصبح أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.

Women’s European Athlete of the Year finalist: Mariya Lasitskene



🥇 World high jump champion

🥇 European indoor champion

🏆 Diamond League champion

📈 World leader at 2.06m#GoldenTrackspic.twitter.com/XGhRvVgtSu — European Athletics (@EuroAthletics) October 25, 2019

وفازت لاسيتسكيني بـ21 بطولة من أصل 23 في عام 2019، أهمها بطولة الصالات المغلقة والدوري الماسي لأم الألعاب.

👏🏻 Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европеhttps://t.co/761CjjDfpxpic.twitter.com/r3LsWXVl9o — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 26, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru