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الروسية لاسيتسكيني تتوج بجائزة أفضل رياضية بألعاب القوى في أوروبا 2019

الرياضة

الروسية لاسيتسكيني تتوج بجائزة أفضل رياضية بألعاب القوى في أوروبا 2019
Reuters
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توجت الروسية ماريا لاسيتسكيني بجائزة أفضل رياضية بألعاب القوى في أوروبا 2019، وذلك في حفل خاص (Golden Tracks) أقامه الاتحاد الأوروبي لأم الألعاب في العاصمة الإستونية تالين اليوم.

وتألقت لاسيتسكيني البالغة 26 عاما بشكل لافت هذا العام، بإحرازها ذهبية مسابقة الوثب العالي للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في شهر سبتمبر الماضي، لتصبح أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.

وفازت لاسيتسكيني بـ21 بطولة من أصل 23 في عام 2019، أهمها بطولة الصالات المغلقة والدوري الماسي لأم الألعاب.

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المصدر: rsport.ria.ru

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