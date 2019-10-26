بايرن ميونيخ يعود لصدارة "البوندسليغا" بفوزه على يونيون برلين (فيديو)

حقق بايرن ميونيخ انتصارا ثمينا على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

Benjamin Pavard just scored the same goal he did at the 2018 World Cup against Argentina for Bayern Munich pic.twitter.com/T9B5NL0tWW — Roob Utd 🇳🇬🇺🇸 (@UtdRoob) October 26, 2019

وحملت ثنائية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي بنيامين بافارد والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 13 و53 على التوالي، بينما سجل سباستيان بولتر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وبهذا الانتصار، صعد بايرن ميونيخ لصدارة الدوري برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الـ15.

وفي باقي مباريات الجولة التاسعة اليوم، تعادل شالكه وبوروسيا دورتموند من دون أهداف، وفاز فرايبورغ على لايبزيغ 2-1، فيما خسر هيرتا برلين أمام هوفنهايم 2-3.

المصدر: وكلات