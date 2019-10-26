 
مباشر

بايرن ميونيخ يعود لصدارة "البوندسليغا" بفوزه على يونيون برلين (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونيخ يعود لصدارة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlts

حقق بايرن ميونيخ انتصارا ثمينا على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق البافاري توقيع كل من الفرنسي بنيامين بافارد والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 13 و53 على التوالي، بينما سجل سباستيان بولتر هدف يونيون برلين من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
ليغانيس يحقق فوزه الأول في
ليغانيس يحقق فوزه الأول في "الليغا" على حساب ريال مايوركا (فيديو)

وبهذا الانتصار، صعد بايرن ميونيخ لصدارة الدوري برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد يونيون عند 7 نقاط في المركز الـ15.

وفي باقي مباريات الجولة التاسعة اليوم، تعادل شالكه وبوروسيا دورتموند من دون أهداف، وفاز فرايبورغ على لايبزيغ 2-1، فيما خسر هيرتا برلين أمام هوفنهايم 2-3.

المصدر: وكلات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا