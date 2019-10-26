 
مباشر

ليغانيس يحقق فوزه الأول في "الليغا" على حساب ريال مايوركا (فيديو)

الرياضة

ليغانيس يحقق فوزه الأول في
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlt9

حقق ليغانيس فوزه الأول في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من "الليغا".

ويدين ليغانيس بالفضل بالفوز للاعبه الدنماركي مارتن بريثويت الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يتلقى صفعة قوية من ريال مايوركا (فيديو)
ريال مدريد يتلقى صفعة قوية من ريال مايوركا (فيديو)

وهذا الفوز، هو الأول لليغانيس في "الليغا" هذا الموسم بعد تعادلين و7 خسارات ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما توقف رصيد ريال مايوركا الذي أذاق ريال مدريد الأسبوع الماضي مرارة الهزيمة الأولى في "الليغا"، عند حاجز 10 نقاط في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا