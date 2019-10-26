حقق ليغانيس فوزه الأول في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من "الليغا".

ويدين ليغانيس بالفضل بالفوز للاعبه الدنماركي مارتن بريثويت الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

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وهذا الفوز، هو الأول لليغانيس في "الليغا" هذا الموسم بعد تعادلين و7 خسارات ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، فيما توقف رصيد ريال مايوركا الذي أذاق ريال مدريد الأسبوع الماضي مرارة الهزيمة الأولى في "الليغا"، عند حاجز 10 نقاط في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru