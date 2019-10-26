خسرت الأمريكية أوريون ستار ممثلة الأفلام الإباحية السابقة اليوم، أول نزال لها في عالم الفنون القتالية عندما سقطت بالضربة الفنية القاضية أمام مواطنتها إيلس ريد في دورة Bellator 231.

Elise Reed is coming out strong in round one!



Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

📲 https://t.co/Y4hYPM3sjNpic.twitter.com/FLiXfCGOe0 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019

وأوقف الحكم النزال قبل نهاية الجولة الأولى بـ16 ثانية، معلنا فوز ريد بالضربة الفنية القاتلة بعد توجيهها سلسلة من اللكمات القوية والمحكمة لأوريون.

Our #Bellator231 prelims kick off NOW with Rebecca Bryggman vs. Elise Reed

on the Bellator App!

📲 https://t.co/Y4hYPM3sjNpic.twitter.com/uu97qH7cXn — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019

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وبهذا الفوز، رفعت إيلس البالغة 26 عاما رصيدها من الانتصارات في مسيرتها الاحترافية إلى 7، مقابل خسارة واحدة، فيما تعرضت أوريون البالغة 25 عاما (اسمها الحقيقي ريبيكا فريغمان) للخسارة في أول تجربة لها في عالم الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: eurosport.ru