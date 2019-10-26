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ممثلة أفلام إباحية سابقة تخسر أول نزال لها في عالم الفنون القتالية المختلطة (فيديو)

الرياضة

ممثلة أفلام إباحية سابقة تخسر أول نزال لها في عالم الفنون القتالية المختلطة (فيديو)
Eurosport_RU/twitter
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خسرت الأمريكية أوريون ستار ممثلة الأفلام الإباحية السابقة اليوم، أول نزال لها في عالم الفنون القتالية عندما سقطت بالضربة الفنية القاضية أمام مواطنتها إيلس ريد في دورة Bellator 231.

وأوقف الحكم النزال قبل نهاية الجولة الأولى بـ16 ثانية، معلنا فوز ريد بالضربة الفنية القاتلة بعد توجيهها سلسلة من اللكمات القوية والمحكمة لأوريون.

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وبهذا الفوز، رفعت إيلس البالغة 26 عاما رصيدها من الانتصارات في مسيرتها الاحترافية إلى 7، مقابل خسارة واحدة، فيما تعرضت أوريون البالغة 25 عاما (اسمها الحقيقي ريبيكا فريغمان) للخسارة في أول تجربة لها في عالم الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: eurosport.ru

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