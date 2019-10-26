مبابي يشعل صراع الجبابرة مبكرا بعرض 380 مليون يورو

يفكر كبار أوروبا في خيارات تعزيز صفوفهم رغم أن الوقت طويل قبل الميركاتو الصيفي، ويرى يوفنتوس الإيطالي أنه قادر على توظيف 380 مليون يورو للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

وتشير صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مجلس إدارة نادي السيدة العجوز يخطط لأن يشمل المبلغ لشراء بطاقة اللاعب الفرنسي إضافة إلى عقده الذي سيكون مدته 5 سنوات.

وقال رئيس البيانكونيري أنديا آنييلي إلى جانب نائبه بافيل نيدفيد إن زيادة رأس المال في النادي بـ300 مليون يورو إضافية سيكون الهدف منها التعاقد مع أسماء عالمية لدفع النادي إلى صدارة الأندية الأوروبية.

وتأت هذه الخطوة بعد موسم واحد من شراء اليوفي للبرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

🔹️يوفنتوس ، تكلفة الحسابات للوصول إلى Mbappé بين البطاقة (180 مليون) والمشاركة (حوالي 20 شبكة) تكلف حوالي 380 مليون يورو والتكلفه ستكون أقل في الموسم الواحد مما تدفع ل رونالدو .



(#Tuttosport) pic.twitter.com/Fg0uFgkuGI — Jυνє ιηƒσ (@BrownQ81) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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وكشفت الصحافة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فور رؤيته للهاتريك الذي قدمه مبابي خلال مباراة البي آس جي مع كلوب بروج، في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخماسية نظيفة.

أرسل بيريز رسائل إلى مسؤولي الملكي عبر تطبيق "واتساب"، حثهم فيها على ضرورة التعاقد مع الدولي الفرنسي من أجل مستقبل أفضل للفريق.

كتب فيها"هذه صفقة من شأنها أن تعجب الجماهير وتجعل أقدامهم على الأرض، وفي نفس الوقت تضع النادي في المقدمة في العشر سنوات المقبلة".

ولن يقتصر سباق إتمام صفقة الشاب البالغ 20 عاما مقتصرة على ريال ويوفنتوس بل ستشمل مانشستر يونايتد وبرشلونة أيضا.

يذكر أن اسم مبابي مرتبط بريال مدريد منذ تألقه في موناكو، قبل أن يخطفه باريس مقابل 180 مليون يورو في صيف عام 2017، قبل أن يفوز اللاعب الفرنسي مع منتخب بلاده بمونديال روسيا.

المصدر: وكالات