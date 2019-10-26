الاتحاد الآسيوي يقرر زيادة عدد الأندية في دوري الأبطال

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا بدءا من عام 2021 إلى 40 ناديا، بإضافة مجموعة جديدة لمنطقة غرب آسيا وأخرى لمنطقة شرق آسيا.

ويبدو أن الاتحاد الآسيوي سيجري تغييرات كبيرة بالمسابقة القارية من أجل زيادة حصة الأندية المشاركة في البطولة.

ومنذ تغيير نظام البطولة عام 2003، يعتمد الآسيوي على تواجد 32 فريقا يتأهل إليه على النحو التالي:

14 ناديا من غرب آسيا (5 اتحادات)

14 ناديا من شرق آسيا (6–5 اتحادات)

4 ناديا من الملحق التأهيلي (2 من غرب آسيا و2 من شرق آسيا).

BREAKING:



AFC sebagai Federasi Sepakbola Asia berencana menambah kontestan AFC Champions League pada musim 2021.



Sebelumnya, #ACL diikuti oleh 32 tim (16 dari wilayah Barat dan Timur), AFC berencana menambahnya menjadi 40 tim (20 dari wilayah Barat dan Timur) pic.twitter.com/w5VXiyHYwO — Instagram: @indos.transfer (@Indostransfer) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

ويتم تقييم الاتحادات قبل بداية النسخة الجديد، ويتم تقييم العشرة اتحادات المشاركة، مما يمكن تعديل المقاعد وفقا لنتائج تقييم تحقيق معايير متطلبات دوري أبطال آسيا.

يُذكر أنه سيلتقي في نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، نادي الهلال السعودي حامل اللقب عامي 1992 و2000 والياباني أوراوا ريدز حامل اللقب مرتين عامي 2007 و2017، حيث تقام مباراة الذهاب بالرياض، بينما تستقبل اليابان مباراة الإياب.

المصدر: وكالات