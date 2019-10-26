شاهد.. عندما يعاند الحظ معانقة الكرة الشباك

سجلت مباراة السيلية والشحانية، ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري نجوم قطر لكرة القدم لقطة غريبة، حيث أبت الكرة دخول الشباك رغم كل محاولات راكليها.

ووصلت الكرة في الدقيقة 52، من عمر الشوط الثاني، إلى مشعل الشمري، الذي دخل إلى منطقة جزاء في كرة خطيرة لفريق السيلية على مرمى الشحانية صاحب الأرض والجمهور، وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى، لكن الحارس محمد البكري كان لها بالمرصاد واستطاع إبطال خطورتها.

Al Shahaniya y Al Sailiya no lograron romper el cero y empataron en Qatar. Cuando veas este video te vas a dar cuenta por qué... pic.twitter.com/wPEv3nPF9C — SportsCenter (@SC_ESPN) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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ولم تنته الأمور عند هذا الحد، بعدما ارتدت الكرة التي صدها الحارس، ووصلت إلى المغربي المخضرم مبارك بوصوفة، الذي سددها برأسه نحو شباك الشحانية، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن، ثم يتابعها زميله محمد رجب الذي يسددها وتصطدم في القائم الأيسر.

وتعود الكرة مرة أخرى إلى السيلية، ليصوب لاعب الفريق الكرة تعلو العارضة، وتتحول إلى ركلة مرمى، في لقطة غريبة للغاية أثارت حسرة الفريق الضيف.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة، ليرفع السيلية رصيده إلى 11 نقطة بالمركز السادس في جدول ترتيب الأندية، فيما تجمد رصيد الشحانية عند 3 نقاط بالمركز الأخير.

المصدر: eurosport.ru