زيدان يحسم قراره بشأن لاعبي ريال مدريد المعارين

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اتخذ قراره بشأن خمسة لاعبين معارين خارج النادي هذا الموسم بما قد يعفيه من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وأفادت صحيفة "آس" أن هذا القرار اتخذ لأسباب فنية واقتصادية، ويبدو أن زيدان راض عن أداء اللاعبين المعارين، وهم داني سيبايوس المعار إلى أرسنال، والياباني كوبو المعار إلى ريال مايوركا، وسيرجيو ريجليون المعار إلى إشبيلية، وأشرف حكيمي المعار إلى بورسيا دورتموند ، حيث يقدمون أداء يمهد للعودة من الباب الكبير في ملعب "سانتياغو برنابيو".

El madridismo aprueba a Zinedine Zidane https://t.co/fEIR8LVwuy — Gary A. Morales (@MoralesGary) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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وستسمح عودة هؤلاء اللاعبين بعملية تجديد في النادي الملكي من دون أي تكلفة، إذ لن يعود للمرينغي الحاجة لجلب أي صفقة في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، وبالتالي سترتكز جميع النفقات المادية لإدارة مدريد على صفقات الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد رغبته في عودة اللاعبين المعارين في حالة حفاظهم على الأداء الكبير، بالإضافة إلى اتباع سياسته بالتعاقد مع صفقة في كل موسم، وهذه الصفقة قد تكون نجم باريس سان جيرمان الشاب الفرنسي كيليان مبابي.

المصدر:"آس" الإسبانية