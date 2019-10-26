منتخب السامبا يفقد نيمار في وديتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية

يغيب نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل، بعدما أعلن عنها المدرب تيتي الجمعة للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 نوفمبر.

يغيب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل بعدما أعلن عنها المدرب تيتي الجمعة للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 نوفمبر.

وفضل المدرب تيتي عدم استدعائه لخوض المباريات الودية بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها المهاجم البرازيلي من في 13 أكتوبر الحالي خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا والتي انتهت بالتعادل 1-1 ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

وتضاف هذه الإصابة الى سلسلة إصابات يعانى منها المهاجم البالغ 27 عاما، منذ انتقاله الى باريس سان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

Neymar, fuera para amistosos de la Canarinha https://t.co/0rL0pVwYBB — DEPORTES (@informador_DEP) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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وفي ما يلي تشكيلة البرازيل:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي) وإيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) ودانيال فوزاتو (روما الإيطالي).

لخط الدفاع: دانيلو واليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) وايمرسون (ريال بيتيس الإسباني) ورينان لودي وفيليبي (اتلتيكو مدريد الإسباني) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).

لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وأرتور (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول) ودوغلاس لويز (أستون فيلا الإنكليزي) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الالماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

لخط الهجوم: دافيد نيريس (أياكس أمستردام الهولندي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وريشارليسون (ايفرتون الإنكليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي) ورودريغو (ريال مدريد) وويليان (تشلسي الإنكليزي).

المصدر: وكالات