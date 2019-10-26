اقترح أسطورة كمال الأجسام والممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر لقبا جديدا مقتبسا من دوره في سلسلة أفلامه الشهيرة Terminator لنجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو .

وقال الممثل الأمريكي الشهير خلال أحد حواراته التلفزيونية: في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي يوجد لاعب نطلق عليه لقب "المدمر"( كاواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز)".

وتابع: "لكن في عالم كرة القدم لا يوجد أحد، لماذا لا نبدأ بإطلاق لقب "المدمر" على رونالدو... إذا ما بدأ الإعلام في وصف كريستيانو بهذا اللقب سيلقى رواجا سريعا بين الجمهور".

ورد المهاجم البرتغالي على تصريحات شوارزنيغر عبر حسابه في "إنستغرام" بقوله:" شكرا لك، ستبقى المدمر الأول والوحيد".

instagram\cristiano

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ويعد النجم كريستيانو من أساطير لعبة كرة القدم الحديثة، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي لشبونة البرتغالي وانتقل إلى مانشستر يونايتد الانجليزي ثم إلى ريال مدريد الإسباني وحاليا يلعب ليوفينتوس الإيطالي.

أطلقت عدة ألقاب على رونالدو منها صاروخ ماديرا نسبة إلى مدينة ماديرا في البرتغال وهي المدينة التي ولد فيها، وCR7 وتضم الحرف الأول من اسمه واسم عائلته ورقم قميصه، والدون بمعنى السيد باللغة الإسبانية.

المصدر:"إنستغرام"