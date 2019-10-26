بالفيديو.. بيكيه ينشر رقم هاتفه ويستقبل الآلاف من الرسائل خلال دقائق

نشر النجم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة رقم هاتفه المحمول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهدى تذاكر لحضور مباراة الافتتاح في بطولة كأس ديفيز للتنس لمشجع تحدث معه هاتفيا.

وتقوم شركة كوزموس التي يملكها بيكيه بتنظيم النسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز.

وكتب بيكيه على حساباته الرسمية على "تويتر وانستغرام": "في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001".

لتنهال المكالمات والرسائل على هاتف المدافع في عدة دقائق ليستقبل ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية.

وأشار اللاعب البالغ 32 عاما إلى أنه تحدث مع مشجع مدريدي يدعى خوسيه، و قام بإهدائه تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز، البطولة التي ستحتضنها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

#Viral

Gerard Pique publicó en Instagram una foto de una reunión con su equipo y compartió su número de teléfono. Tras hacerlo, el futbolista comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes. Aseguró que le llegaron 7 mil mensajes en WhatsApp. pic.twitter.com/CJgIKOzYB1 — TCS Noticias (@tcsnoticias) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

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وما لا يعرفه الكثيرون عن بيكيه أن عمله كمدافع في برشلونة، ما هو إلا هواية على ما يبدو، لأن عمله الحقيقي ينصب على إنشاء إمبراطورية اقتصادية ضخمة متعددة الأطراف والاختصاصات: شركة لألعاب الفيديو، وماركة مستقلة للنظارات الشمسية، مكتب للمزايدات الرياضية، إضافة الى شركة عقارات ضخمة، إلى جانب شركة تملك حقوق بث منافسات بطولة "كأس ديفيز للتنس".

كما أنشأ بيكيه شركة خاصة "كوزموس هولدينغ غروب" استحوذ عبرها على غالبية أسهم نادي "إف سي أندروا"، وكان ينافس آنذاك في دوري الدرجة الخامسة، قبل أن يقفز به بيكيه قفز إلى دوري الدرجة الثالثة.

المصدر: وكالات