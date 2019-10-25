ليستر سيتي يدخل تاريخ "البريميرليغ" بأكبر انتصار (فيديو)

حقق ليستر سيتي فوزا قياسيا كبيرا، بعد فوزه الكاسح على مضيفه ساوثهامبتون 9-0، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج ملعبه في تاريخ المسابقة، محطما الرقم السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد، الذي فاز خارج ملعبه على نوتنغهام فورست 8-1 في فبراير عام 1999.

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وسجل ثلاثية (هاتريك) للضيوف كل من الإسباني أيوزي بيريز ثوب في الدقائق 19 و39 و57، وجيمي فاردي في الدقائق 45 و58 و90+4.

فيما سجل الأهداف الثلاثة الباقية كل من المدافع بين شيلويل في الدقيقة 10 و البلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقة 17، وجيمس ماديسون في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثاني، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 8 في المركز الـ18.

المصدر: وكالات