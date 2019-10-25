هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق المكسيك للفورمولا 1
سجل البريطاني لويس هاميلتون اليوم أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى، وهو السباق الذي ربما يشهد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.
وقطع سائق مرسيدس حلبة إيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي في زمن قدره دقيقة واحدة و17.327 ثانية متقدما بفارق 0.119 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني.
واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز بسباق المكسيك في آخر موسمين، المركز الثالث.
أما الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس والفائز بسباق اليابان في 13 أكتوبر الجاري، فجاء في المركز الخامس متأخرا بفارق 0.678 ثانية عن الصدارة.
FP1 CLASSIFICATION:— Formula 1 (@F1) October 25, 2019
Tight between the top three#MexicoGP 🇲🇽 #F1pic.twitter.com/x8YLBu3Vtr
وسيحسم هاميلتون اللقب في سباق المكسيك قبل ختام الموسم بثلاثة سباقات إذا سجل 14 نقطة أكثر من منافسه الوحيد بوتاس. وهو ما سيحدث إذا انتهى السباق الأحد المقبل بنفس نتيجة التجارب الصباحية ليوم الجمعة.
وبسبب مشاكل في الإطارات غاب هاميلتون وبوتاس عن منصة التتويج في المكسيك العام الماضي.
وقال هاميلتون للصحفيين: "سنخوض السباق يوم الأحد ونحن نعرف أن فيراري يحقق سرعة كبيرة دائما في المسارات المستقيمة وهي من الأشياء التي تتميز بها هذه الحلبة".
المصدر: رويترز