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رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ليبرتادوريس في تشيلي رغم أعمال الشغب

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ليبرتادوريس في تشيلي رغم أعمال الشغب
Globallookpress Cezaro de Luca
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أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الجمعة أن نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية سيقام الشهر المقبل في سانتياغو رغم أعمال الشغب التي ضربت العاصمة التشيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "الكونميبول" عبر حسابه في "تويتر":" نؤكد من جديد التزامنا بالاحتفال بإقامة مباراة نهائية واحدة لكأس ليبرتادوريس للأندية في الاستاد الوطني في سانتياغو يوم 23 نوفمبر المقبل".

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وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس "الكونميبول" لمحطة "مونومينتال" الإذاعية في باراغواي حيث مقر الاتحاد القاري:" إن سانتياغو لا تزال مقرا للمباراة النهائية بين فلامنغو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني".

وأضاف دومينغيز في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي هزت المدينة لعدة أيام: "سيتعافون مما يحدث حاليا".

وكشف موقع "الكونميبول" عن تفاصيل شراء تذاكر المباراة، وأعلن أنه سيتم تخصيص 12500 تذكرة لجماهير كل فريق.

وبدأت الاحتجاجات التي قادها الطلاب قبل أسبوعين بسبب رفع أسعار المواصلات العامة ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل، واعتقال أكثر من 6000 في واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا وثروة.

المصدر: "رويترز"

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