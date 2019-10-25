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تحية وهتافات نازية من جمهور لاتسيو قبل مباراتهم في الدوري الأوروبي

الرياضة

تحية وهتافات نازية من جمهور لاتسيو قبل مباراتهم في الدوري الأوروبي
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أقدم مشجعو فريق لاتسيو الإيطالي على أداء التحية النازية الفاشية أثناء سيرهم في شوارع مدينة غلاسيكو، قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام سيلتك الإسكتلندي الخميس في الدوري الأوروبي.

ذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن عشرات المشجعين الإيطاليين، قاموا بأداء هتافات غير لائقة، وسط صدمة من جانب المتفرجين، إضافة إلى رفع أذرعهم اليمني، في تحية فاشية.
وتعد هذه هي ليست المرة الأولى، التي تقوم فيها جماهير لاتسيو، بأداء هتافات وإشارات سياسية محظورة، داخل وخارج ملاعب كرة القدم.
ففي 24 من أبريل الماضي، رُفعت لافتة "تحية للدكتاتور بينيتو موسوليني" من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو، قبل مواجهة الأخير لمضيفه ميلان على ملعب "سان سيرو" في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

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كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قرر في 16 من الشهر الجاري، معاقبة نادي لاتسيو، بسبب قيام جماهيره برفع التحية الفاشية خلال مواجهته رين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي، 2-1.
وفرض "يويفا"، عقوبة صارمة بإغلاق المدرج الشمالي في ملعب "أولمبيكو"، خلال مباراة لاتسيو وسيلتك القادمة، بأداء التحية الفاشية، والمصنفة ضمن فئة العنصرية.
وكان لاتسيو، خسر أمام مضيفه سيلتك، 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيلتك بارك"، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لبطولة "يوروبا ليغ".

المصدر: "تويتر"

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