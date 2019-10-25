 
مباشر

بالفيديو.. مشجع يفاجئ صحفية بقبلة غير متوقعة على الهواء مباشرة

الرياضة

بالفيديو.. مشجع يفاجئ صحفية بقبلة غير متوقعة على الهواء مباشرة
twitter \ erinkatedolan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlh3

تعرضت المراسلة الرياضية إيرين كيت دولان لموقف محرج أثناء مقابلة مع أحد المشجعين قبل مباراة بين نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت في الدوري الأمريكي لكرة القدم "سوبر بول".

وكانت دولان على وشك إنهاء المقابلة التلفزيونية، قبل أن يهمّ المشجع بتقبيلها لكن المراسلة ابتعدت ضاحكة ولم تسمح له بالقيام بذلك.

 ونشرت دولان المقطع على حسابها في "تويتر" مع شرح موجز يلخص عمل المرأة في مجال يسيطر عليها الذكور.

إقرأ المزيد
مشجع متحرش يقع في ورطة بسبب صورة
مشجع متحرش يقع في ورطة بسبب صورة

وكتبت المراسلة في تعليقها على المقطع:" لقد ضحكت عندما ابتعدت عن المشجع الذي حاول تقبيلي، لكنني كنت مستاءة.. لست أول مراسل يتعرض لهذا الأمر ولن أكون الأخيرة للأسف.. أنا أحب عملي كثيرا لكن هذا المجال يستطيع اختبارك".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟