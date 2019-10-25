بالفيديو.. مشجع يفاجئ صحفية بقبلة غير متوقعة على الهواء مباشرة

تعرضت المراسلة الرياضية إيرين كيت دولان لموقف محرج أثناء مقابلة مع أحد المشجعين قبل مباراة بين نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت في الدوري الأمريكي لكرة القدم "سوبر بول".

وكانت دولان على وشك إنهاء المقابلة التلفزيونية، قبل أن يهمّ المشجع بتقبيلها لكن المراسلة ابتعدت ضاحكة ولم تسمح له بالقيام بذلك.

ونشرت دولان المقطع على حسابها في "تويتر" مع شرح موجز يلخص عمل المرأة في مجال يسيطر عليها الذكور.

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not.



I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately.



I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G — Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

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وكتبت المراسلة في تعليقها على المقطع:" لقد ضحكت عندما ابتعدت عن المشجع الذي حاول تقبيلي، لكنني كنت مستاءة.. لست أول مراسل يتعرض لهذا الأمر ولن أكون الأخيرة للأسف.. أنا أحب عملي كثيرا لكن هذا المجال يستطيع اختبارك".

المصدر: "تويتر"