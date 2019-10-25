إيقاف لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين بسبب تعاطيه مادة مدرة للبول

تم إيقاف أندريه أيتون لاعب فينيكس صنز دي 25 مباراة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب تعاطيه مادة محظورة مدرة للبول.

وأشارت رابطة الدوري الخميس إلى إيقاف اللاعب دون توضيح تاريخ ثبوت تعاطيه المادة، لكنها قالت إن عقوبته سيبدأ مفعولها الجمعة في المباراة ضد دنفر ناغتس.

ونقلت شبكة "إي إس بي أن" عن مصادر في رابطة الدوري، أن رابطة اللاعبين تخطط لتقديم أوراقها من أجل التحكيم في هذه القضية، وتخفيض العقوبة أو إلغائها بناء على تناول "غير مقصود" للمواد المحظورة.

ESPN story on Phoenix Suns center Deandre Ayton's 25-game suspension and the NBPA's plans to pursue an immediate reduction in arbitration. https://t.co/aCOqCnX0c1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

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وكتب اللاعب على "تويتر": "أعتذر من عائلتي، صنز، زملائي، الجماهير وكل عائلة صنز. كان خطأ غير مقصود. للأسف تناولت شيئا من دون معرفته...".

وسجل اللاعب البالغ 21 عاما القادم من باهاماس 18 نقطة و11 متابعة الأربعاء في مباراة صنز الأولى هذا الموسم التي فاز فيها على أرضه على ساكرامنتو كينغز.

المصدر: " أ ف ب"