جماهير أرسنال ترفع لافتات غاضبة بوجه المدرب إيمري

رفع جمهور أرسنال لافتات ضد مدرب الفريق أوناي إيمري، وذلك خلال مواجهة المدفعجية أمام فيتوريا غيمارياش في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

وتسود حالة من عدم الرضا عن المدرب الإسباني لدى جماهير أرسنال، وذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.

وحقق أرسنال، فوزا صعبا على غيماريش البرتغالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

ورفع جمهور الغانرز الحاضر في ملعب الإمارات لافتات بعنوان "أرحل إيمري".

و رفع آخر لافتة تحمل هجوما على إيمري بسبب عدم إشراكه لنجم الفريق مسعود أوزيل منذ بداية الموسم وكتب "أوناي توقف عن تجميد أوزيل".

Image: An Arsenal fan holding an ‘Emery Out’ banner at tonight’s Europa League game against Vitoria. #afcpic.twitter.com/ySzGoPt996 — AFC News (@goonerrunner7) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

ونجح أرسنال من كسب المواجهة بفضل أهداف كلا من غابريل مارتينيلي ونيكولاس بيبي "هدفين"، بالمقابل أحرز ثنائية غيماريش، ماركوس إدواردز وبرونو دوارتي..

وبتلك النتيجة عزز أرسنال من صدارته للمجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل غيماريش الترتيب بدون نقاط.

المصدر: "تويتر"