دوري أبطال إفريقيا.. نيران صديقة تحجز للزمالك تذكرة العبور لدور المجموعات (فيديو)

انتزع الزمالك المصري، بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز صعب اليوم على حساب ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-0، في إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كرة عرضية حولها غابريل ديوب مدافع جينيراسيون بالخطأ في مرماه، بعد مزاحمة مع المهاجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

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وصعد الزمالك بهذا الفوز لدور المجموعات بعدما قام بتعويض خسارته ذهابا 1-2 (مستفيدا من تسجيله لهدف خارج الديار)، ليلعب الفريق المصري في المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنغولي وزيسكو الزامبي.

المصدر: وكالات