"زلة الموسم".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من هازارد

منعت العارضة النجم البلجيكي لاعب ريال مدريد، إيدين هازارد، من تسجيل هدف رائع في مرمى غالطة سراي التركي الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى هازارد تمريرة مميزة من زميله كريم بنزيما لينفرد بحارس مرمى الفريق التركي قبل أن يراوغه ويجد نفسه أمام المرمى الخالي.

لكن البلجيكي سدد الكرة بقوة لترتطم بعارضة حارس الفريق التركي، في الدقيقة 65 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله توني كروس في الشوط الأول من المباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الهدف الضائع مع تعليقات ساخرة طالت اللاعب الذي انتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو.

وأطلق العديد من المغردين على هازارد لقب "زلة الموسم" في إشارة إلى ندرة تسجيله للأهداف، حيث لم ينجح في تسجيل سوى هدف واحد بالقميص المدريدي، ليتعرض اللاعب البلجيكي لانتقادات حادة عبر وسائل الإعلام.

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من جهة أخرى لا يشعر زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، بأي قلق تجاه المهاجم البالغ 28 عاما، مؤكدا دعمه الكامل للاعب.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تصريحات زيدان، المتعلقه بهازارد: "الأمر لا يقلقني، إنه جيد، وسوف يتحسن أكثر الفترة المقبلة".

وأضاف: "الشيء المهم هو أنه يجد الفرص ويصل لمرمى المنافسين، وبالتأكيد أنه سيستغلها في الفترة القادمة".

المصدر: وكالات