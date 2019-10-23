لماذا انفعل غوارديولا على ستونز في دكة البدلاء؟

رصدت الكاميرات لحظات انفعال المدرب الإسباني، جوسيب غوارديولا، على المدافع جون ستونز في دكة البدلاء، خلال مباراة مانشستر سيتي أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن غوارديولا غضب من المدافع بعد ملاحظته عدم إسراع ستونز في الاستعداد والإحماء، ليصبح جاهزا للمشاركة كبديل عن زميله رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وصعد غوارديولا إلى مقاعد البدلاء لحث مدافعه ستونز على الإسراع وتحضير نفسه للمشاركة في المباراة، ثم ضرب المقعد قبل أن يعود إلى المنطقة الفنية لمتابعة اللقاء مجددا.

Furious Pep Guardiola shouts at John Stones and slams seat in fit of rage https://t.co/P7atZlAq7Ppic.twitter.com/Ru8H464ShJ — Football Headlines (@foothlines) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

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وكان السيتي متأخرا بنتيجة 1-0 قبل أن يقلب "سكاي بلوز" تأخره أمام ضيفه إلى فوز 5-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته لترتيب المجموعة، فيما ظل أتلانتا بلا نقاط في قاع الترتيب.

المصدر: "تويتر"